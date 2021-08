Ferragosto da tutto esaurito a Rimini, il messaggio del sindaco: "non ci fermiamo mai"

Turismo

Rimini

| 07:25 - 15 Agosto 2021

Foto Stiv Gentili.



Un ferragosto da tutto esaurito a Rimini. Da giorni gli operatori turistici registrano con soddisfazione il pienone in città e c'è fiducia anche sul prosieguo del mese e per settembre. Per oggi (domenica 15 agosto) si prevede un grande afflusso di turisti, visitatori e cittadini sulle spiagge, anche in virtù del grande caldo. Il sindaco Gnassi, nel tradizionale messaggio di Ferragosto che sarà diffuso dai megafoni dalla Publiphono, evidenzia il grande impegno della città per farsi trovare pronta all'appuntamento: "se la cultura dell'ospitalità è da sempre nel cuore dei riminesi, è vero che dietro quel sorriso e quella cultura ci sono fatica, lavoro, sacrifici, ingegno".



IL MESSAGGIO DEL SINDACO GNASSI Ciao a tutti, benvenuti a Rimini e... state comodi.



Certo che abbiamo vissuto tempi duri. Non ancora finiti. Ma benvenuti, benvenuti a Rimini. Con il sorriso, con la leggerezza, con la voglia di trascorrere insieme un Ferragosto speciale. Una pausa, una sospensione, un momento di meritata vacanza.



Rimini ha scelto di vivere l'estate con gioia, allegria, normalità, con il suo carattere. Oggi l'impresa eccezionale è essere sé stessi. Non dimentichiamo i molti mesi che abbiamo alle spalle, ma non per questo possiamo permettere che ci travolga il pessimismo. Adesso, più che mai, abbiamo bisogno di ritrovare la dimensione giocosa e divertita dello stare insieme. Di stare insieme ne abbiamo bisogno come l'aria. Vanno bene i social, le call, i cellulari. Ma stare insieme in spiaggia, nelle piazze è un bene puro. Indispensabile. E stare insieme vuol dire rispettare chi si ha vicino, facendo in modo che libertà non significhi solo 'quello che pare a me'. L'estate a Rimini dimostra che qui si può. Si può fare. Al mare, in spiaggia, in centro, nei musei della tradizione e in quelli nuovi, nei borghi del nostro entroterra possiamo andare, entrare, godere pienamente della bellezza, del divertimento, della spensieratezza che, qui a Rimini, non sarà mai un ricordo ma un eterno presente. Ma questa situazione, questo sorriso leggero di cui non possiamo fare a meno, non è figlio del caso o della fortuna. Decine di migliaia di donne, uomini, ragazzi, adulti, lavorano senza sosta da mesi per offrire servizi e opportunità belle, sicure, rispettose di ogni persona. E anche questo è un piccolo miracolo, un piccolo grande miracolo italiano, perché se sorridere, se la cultura dell'ospitalità è da sempre nel cuore dei riminesi, è vero che dietro quel sorriso e quella cultura ci sono fatica, lavoro, sacrifici, ingegno.



Viviamo l'oggi, e l'oggi è ferragosto, in presenza e non da remoto. Qui in presenza, pensando già al domani, che si chiami autunno, Capodanno, la prossima primavera, tutte le prossime estati della nostra vita. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo. Rimini, come è cambiata, sta cambiando. Ma non cambieremo mai il sorriso per chi viene qui. Per lavoro o per vacanza. Noi siamo Rimini e lo siamo nell'abbraccio di cuore con gli altri. Il ringraziamento oggi va a tutti voi che siete a Rimini. E a tutte le persone che con il loro lavoro consentono ogni giorno tutto questo. Il sogno chiamato Rimini.



Buon ferragosto, allora e...state comodi, state leggeri. Con un sorriso. A Rimini. Divertendovi, rispettando gli altri. In piena sicurezza.



Foto Stiv Gentili