Misano: contributi per il pagamento Tari, come presentare domanda

| 12:32 - 14 Agosto 2021

Le famiglie di Misano che hanno subito conseguenze economiche a causa dell'emergenza sanitaria potranno richiedere un contributo economico per attenuare l'impatto della tariffa rifiuti corrispettiva per l'anno 2020. L'amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse di oltre 43.800 euro che saranno distribuite a quanti, in possesso dei requisiti necessari, ne faranno richiesta.



Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 16 settembre 2021. Potranno richiedere il contributo i nuclei familiari residenti a Misano Adriatico, con un Isee non superiore a 28.00 euro, che non abbiano già beneficiato del contributo per l'anno 2020.



Il modulo da compilare per la richiesta è disponibile sul sito del Comune di Misano Adriatico nella sezione Avvisi o può essere ritirato presso portineria Palazzina Bianchini in via Repubblica 124. Sul sito del comune (https://www.comune.misano-adriatico.rn.it) è disponibile anche l'avviso contenente i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta.