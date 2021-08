Ferragosto in carcere, visita della Camera Penale riminese ai "Casetti"

Attualità

Rimini

| 11:54 - 14 Agosto 2021

Il carcere di Rimini.

La Camera Penale di Rimini "Veniero Accreman", anche quest'anno, ha aderito all'iniziativa Ferragosto in Carcere promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e dal Partito Radicale.

L'iniziativa ha l'obiettivo di verificare le condizioni di vita dei detenuti negli istituti di pena soprattutto in questo delicato momento in cui, alle note criticità del sistema carcerario, si aggiungono le problematiche legate all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Giovedì 19 agosto l' Avv. Alessandro Sarti, Presidente della Camera Penale di Rimini, l'avv. Tiziana Casali, Vice Presidente della Camera Penale di Rimini, l'Avv. Sonia Raimondi, tesoriera e referente per il carcere, nonché il Prof. Avv. Enrico Amati, anche nella veste di autenticatore per la raccolta delle firme referendarie, andranno presso la Casa Circondariale "Malatesta" per la visita all'istituto di pena riminese.