Cattolica, fermato con le mani nella cassa dai dipendenti del ristorante, in manette pregiudicato

Cronaca

Cattolica

| 11:16 - 14 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Entra al ristorante e cerca di rubare 200 euro dalla cassa, fermato dai dipendenti. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato in un locale in viale d’Annunzio a Cattolica. L’uomo, un pregiudicato napoletano, si era introdotto nel locale andando a colpo sicuro alla cassa. Beccato dai dipendenti del ristorante ha cercato di scappare per poi giustificarsi sul fatto che si trattava di un errore. L’uomo ha cercato disperatamente di convincere i camerieri a farlo andare via, senza successo. Nel frattempo sono stati allertati i Carabinieri che, una volta sul posto, hanno ricostruito la dinamica arrestando poi il ladro.