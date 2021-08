Cattolica, scambio tra spacciatore e cliente interrotto dai Carabinieri

Cronaca

Cattolica

| 11:10 - 14 Agosto 2021

La droga sequestrata a casa del pusher.

Spacciatore e cliente concludono “l’affare” ma vicino ci sono i Carabinieri. Nella tarda serata di venerdì a Cattolica i militari hanno arrestato un 46enne di nazionalità belga con precedenti per spaccio. L’uomo è stato notato nel centro città, mentre scambiava qualcosa con un altro pregiudicato cattolichino. I Carabinieri hanno visto hashish e soldi passare da una mano all’altra prima che i due si allontanassero ognuno per la propria via sulla quale però hanno trovato i militari.

Appena fermati, l’acquirente ha consegnato lo stupefacente ricevuto, ovvero una dose di mezzo grammo di hashish. Il pusher è stato perquisito, così come la sua abitazione. Sono stati trovati e sequestrati altri 30 grammi di hashish. Il 46enne è stato arrestato e si trova ai domiciliari.