Riccione, armato di pistola scacciacani spara 7 colpi in aria

Cronaca

Riccione

| 11:00 - 14 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Spari nella notte a Riccione. I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 4 del mattino di oggi (sabato 14 agosto) ed hanno bloccato un senegalese 25enne che aveva appena sparato 7 colpi in aria. L’allarme è stato dato da alcuni cittadini spaventati dal rumore degli spari. I militari, intervenuti in viale Neruda, hanno avviato immediatamente le ricerche rintracciando il 25enne. Sotto alla maglietta nascondeva una “scacciacani” caricata a salve e senza tappo rosso. Il giovane ha dichiarato di averla acquistata a San Marino nei giorni scorsi.

L’arma è stata sequestrata e il 25enne, residente a Bologna, è stato denunciato per esplosioni pericolose, procurato allarme e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.