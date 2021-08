Turismo

Rimini

| 10:27 - 14 Agosto 2021

Spiaggia, yoga in mezzo al mare sul sup, l'altalena tra le onde. Ma anche storia, cultura e tanti nuovi spazi ridisegnati pronti per essere vissuti non solo a Ferragosto.

In un video su Facebook e Youtube VisitRimini racconta tutto questo ed invita alla “Libera interpretazione dei nuovi spazi cittadini”.