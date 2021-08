Calcio Promozione, Gabicce Gradara: Cancellieri e Ciaroni rinforzi under. In campo il 18 col Tropical

Sport

Gabicce Mare

| 09:34 - 14 Agosto 2021

Da sinistra Thomas Cancellieri e Alessandro Ciaroni.

Altri due volti nuovi per il Gabicce Gradara (Promozione Marche) che ha praticamente la rosa al completo dopo la conferma dell’esterno d’attacco Emanuele Roselli (“Ma siamo vigili sul mercato per non farci trovare impreparati nel caso in cui si presentasse una opportunità favorevole” dice il ds Gabriele Magi).



Si tratta di due under: il difensore Thomas Cancellieri (2002) e l’attaccante Alessandro Ciaroni (2003). Per quest’ultimo si tratta di un ritorno a casa: cresciuto nel club presieduto da Gianluca Marsili, è stato ceduto alla Vis Pesaro dove ha fatto tutta la trafila giocando con le squadre Under 16, Under 17 e due stagioni in Primavera 4 e Primavera 3. Ora è ritornato a casa e la società conta sulle sua esperienza e sulle sue qualità.



“Sono una seconda punta, la spalla per l’uomo d’area. Uso prevalentemente il piede destro, mi piace cercare la porta soprattutto nell’uno contro uno – si racconta Ciaroni, studente al quarto anno dell’istituto Benelli di Pesaro – Di testa? Sono alto 1,79, me la cavo: la scorsa stagione ho segnato due gol”.

In che cosa devi migliorare?

“Per prima cosa sotto il profilo fisico, devo irrobustirmi; su quello tecnico, ho ampi margini di miglioramento”

Le tue ambizioni?

“Ritagliarmi uno spazio in squadra cercando di far valere la esperienza nelle giovanili del Pesaro dove ho avuto due ottimi allenatori come Galloppa e Sandreani. Ho imparato molto da entrambi. Il calcio è la mia passione, gioco per divertirmi perché il divertimento deve essere alla base di tutto, ma non nascondo di avere l’ambizione di far diventare il calcio un lavoro. La strada da fare è tanta, ma io ho tanta voglia di impegnarmi e di imparare”.

Cancellieri è di Montegrimano, di ruolo è un laterale difensivo. E’ cresciuto nel settore giovanile del Montescudo, poi una esperienza negli Allievi dello Junior Coriano quindi il passaggio alla Juniores della Marignanese (causa covid si sono giocate solo tre giornate).

“Sono molto contento di questa opportunità – le prime parole di Cancellieri, un giocatore di 1,83 – perché posso mettermi alla prova in un campionato senior e in un club di prima fascia come il Gabicce Gradara. La prima impressione è assai positiva, mi sono trovato subito a mio agio, si respira un bel clima. Ora sta a me cercare di ritagliarmi un po’ di spazio anche se so che la concorrenza è agguerrita. Quanto alle mie caratteristiche, posso giocare sia a sinistra sia a destra, mi piace giocare la palla ed essere propositivo”.



VERSO IL CAMPIONATO In preparazione alla Coppa Italia (5 settembre) e al campionato (12 settembre) il Gabicce Gradara sosterrà una serie di allenamenti congiunti tutti allo stadio Magi: mercoledì 18 con il Tropical Coriano (Eccellenza), sabato 21 con il Morciano (Prima categoria), giovedì 26 con il Novafeltria, sabato 28 con il Pietracuta (Promozione). Mercoledì 8 settembre test pre campionato contro il Faetano. La squadra si presenterà sabato 21 nel primo pomeriggio come al solito sulla terrazza del ristorante Bel Sit di Gabicce Monte.