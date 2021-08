Baseball, San Marino ko in gara2 (7-17): decisivi primo e ultimo inning

Sport

Mattia Reginato ha battuto un fuoricampo.

Bologna inizia e finisce bene gara2, vince col largo punteggio di 17-7 e la serie è ora in parità. Decisivi, ai fini del risultato, un primo inning nel quale i Titani hanno concesso 6 punti e una nona ripresa nella quale le segnature dell’Unipolsai sono state addirittura 8. In mezzo una partita strana, decisamente diversa da quella di 24 ore prima ma con Bologna sempre davanti. Ultimo squillo sammarinese all’8° con quattro punti segnati e l’uomo del pari in prima, ma da quel 9-7 Bologna dilagherà fino al 17-7 finale. Il vincente è Alex Bassani, perdente Luca Di Raffaele.

LA CRONACA. La partita si apre e quasi si chiude dopo venti minuti. Luca Di Raffale non ha un buon impatto sulla gara, concede quattro ball ai primi cinque uomini affrontati ed è sostituito. Sullo 0-2 entra Nicola Garbella, che però viene toccato dai singoli di Loardi (0-3) e Liberatore (0-4), prima del doppio di Bertossi (0-5) e dell’ulteriore segnatura su lancio pazzo (0-6).

Uno shock, con San Marino che reagisce con un punto nella parte bassa (base a Tromp, valida di Angulo per l’1-6) e si assesta senza affondare. Nicola Garbella tiene, con l’attacco che si fa sentire al 4° (solo-homer di Reginato per il 2-6) e al 5° (Ferrini segna su rimbalzante di Angulo, 3-6). Partita, dunque, niente affatto conclusa anche sull’ulteriore scatto al 6° della Fortitudo, che con una volata di sacrificio di Marval manda a tabellone il 7-3.

Le squadre sono vicine e si decide tutto nei due inning finali, dopo che San Marino aveva sprecato nella parte bassa del 7° (Giovanni Garbella in doppio gioco a basi piene). Bologna allunga col fuoricampo di Van Gurp dell’8-3 e con la volata di Leonora del 9-3. Finita? Non proprio. Con due out e un uomo in base, Tromp è salvo su errore, per Ferrini c’è la base ball e i quattro ball a Celli, a basi piene, significano punto automatico del 4-9. Crepaldi entra per Bassani, ma un lancio pazzo vale il 5-9, mentre la valida a sinistra di Sechopoulos di punti ne fa entrare due (7-9). I Titani sono di nuovo in partita e avrebbero l’opportunità addirittura del pareggio con l’uomo dell’eventuale 9-9 in prima. Con uomini agli angoli e due out, però, Giovanni Garbella è eliminato al piatto. La gara è lì, sul filo, ma al nono Bologna ne segna 8. Finisce in quegli attimi, con l’allargarsi della forbice, questa gara2.

Prossimo appuntamento quello di martedì, al Falchi è in programma gara3.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 7-17

BOLOGNA: Van Guro 2b (2/4), Dobboletta (Grimaudo es) ec (1/3), Martini Parilli 3b (4/5), Marval 1b (1/2), Leonora ed (0/3), Loardi (Canuti) dh (2/4), Liberatore r (3/6), Bertossi es/ec (2/5), Dreni ss (1/3).

SAN MARINO: Tromp es (0/4), Ferrini 3b (1/3), Celli ec (1/4), Angulo 2b (2/5), Sechopoulos 1b (1/4), G. Garbella ed/l (0/5), Epifano ss (1/4), Reginato dh/ed (2/5), Albanese r (1/5).

BOLOGNA: 600 001 028 = 17 bv 16 e 3

SAN MARINO: 100 110 040 = 7 bv 9 e 0

LANCIATORI: Scotti (i) rl 4.1, bvc 5, bb 2, so 6, pgl 3; Bassani (W) rl 3.1, bvc 3, bb 4, so 2, pgl 0; Crepaldi (S) rl 1.1, bvc 1, bb 0, so 3 pgl 0; Di Raffaele (L) rl 0.1, bvc 0, bb 4, so 0, pgl 4; N. Garbella (r) rl 3.1, bvc 7, bb 3, so 0pgl 4; Mazzocchi (r) rl 3.1, bvc 4, bb 2, so 2, pgl 3; G. Garbella (r) rl 1.1, bb 2, sso 1, pgl 1; Pulzetti (r) rl 0.1, bvc 3, bb 3, so 0, pgl 5; Di Fabio (f) rl 0.1 bvc 2, bb 0, so 0, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Reginato (1p. al 4°) e Van Gurp (1p. all’8°); tripli di Liberatore e Bertossi; doppi di Martini, Loardi, Bertossi e Albanese.