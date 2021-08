Meeting Rimini torna in piazza, spettacoli e Music Contest

Eventi

Rimini

| 18:43 - 13 Agosto 2021

Dopo l'edizione 2020, una "Special Edition" con sede al Palacongressi e ampia diffusione digitale, il Meeting di Rimini torna ad occupare non solo la Fiera, ma anche le piazze della città. Lo fa soprattutto con i suoi spettacoli, che da venerdì 20 a martedì 24 agosto - grazie alla collaborazione del Comune - si terranno nella centrale piazza Tre Martiri che può ospitare 750 spettatori, per concludere il 25 agosto nell'Arena Lido della Darsena con la finalissima del Meeting Music Contest, competizione per giovani artisti e band sul tema del Meeting 'Il coraggio di dire 'io' ".



Gli spettacoli apriranno il 20 alle 21.30 - orario d'inizio di tutte le serate - con il virtuoso del violino Uto Ughi con l'Orchestra Uto Ughi and Friends, ensemble di sedici musicisti che eseguirà le Quattro stagioni di Vivaldi, in collaborazione con Emilia Romagna Festival. Il 21 sarà la volta di 'Dante 2021- Mi ritrovai… Dalla selva oscura al Paradiso' in collaborazione con Associazione Italiana Centri Culturali ed il Teatro delle Albe di Ravenna, un viaggio alla scoperta della Divina Commedia con Marco Martinelli. Il 22 protagonista sarà Federico Mecozzi, violinista riminese giovane e affermato, firma con Ludovico Einaudi delle colonne sonore che hanno accompagnato il trionfo di "Nomadland" and "The Father" agli Oscar. Una produzione originale è 'Il sogno di Giuseppe' di Luca Doninelli, con Maurizio Donadoni, in scena il 23 agosto, prodotto dal Teatro de Gli Incamminati e incentrato sulla figura di Giuseppe, "il giusto di Israele", il primo a dover fare i conti con l'imprevedibile scelta di Dio di entrare nel mondo in modo 'scandaloso'. Martedì 24, poi, 'La Sagra Famiglia' di Paolo Cevoli, la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici: Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico Cambio di location per la finalissima del Meeting Music Contest: la serata sarà condotta da Lorenzo Baglioni, che insieme a una giuria di esperti e artisti come Erica Mou, N.A.I.P., Federico Mecozzi, Max Monti e altre figure di spicco della canzone e del giornalismo musicale designerà il vincitore della manifestazione. Meeting Music Contest nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza e ha totalizzato 137 artisti partecipanti.