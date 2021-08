Basket RBR, coach Ferrari: 'Girone di livello alto, esordio in trasferta con la big del campionato'

Sport

Rimini

| 17:34 - 13 Agosto 2021

Coach Mattia Ferrari, un commento sul calendario di RBR.

"Da qualche parte bisogna partire: noi sfortunatamente o fortunatamente iniziamo da una parte molto importante con la prima trasferta a Rieti, squadra più importante di tutto il campionato compresi i quattro gironi, e poi con un derby casalingo contro Faenza, una squadra che a me personalmente piace molto, costruita ed allenata bene."

Quali sono le squadre che più dovremo temere in questo girone C?

"Fondamentalmente tutte, è un girone molto competitivo. Real Sebastiani Rieti, Faenza, la NPC di coach Ceccarelli, Ancona, Roseto: ci sono tante ottime squadre e tante piazze importanti. La Romagna, le Marche e l'Abruzzo sono regioni di pallacanestro ed anche le squadre laziali stanno crescendo: le due realtà reatine in assoluto, ma anche la LUISS Roma che recluta atleti-studenti in giro per l'Italia è una formazione come sempre ostica. E' un girone molto bello ed interessante, lo scopriremo giorno per giorno ma sicuramente di livello alto”.

Lunedì la presentazione al Barrumba e poi finalmente si comincia con la preparazione. Quali sono le sensazioni mano a mano che il countdown diminuisce?

"Sono voglioso ed elettrizzato, io come lo staff ed i giocatori vogliamo tornare a fare il nostro lavoro, ciò che ci piace e poi speriamo di fare contenti i nostri tifosi, speriamo che la squadra ottenga i risultati sperati e giochi una pallacanestro coinvolgente: speriamo sia una bella annata sportiva."