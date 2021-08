Covid: per i vaccinati tampone dopo quarantena ridotta a 7 giorni

Attualità

Rimini

| 16:56 - 13 Agosto 2021

Il ministero della Salute ha emanato, pubblicandola su proprio sito, la circolare che prevede la riduzione da 10 a 7 giorni della quarantena dei vaccinati che abbiamo avuto contatti con un positivo. "Possono rientrare in comunità - si legge nella circolare -dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2. L'annuncio delle nuove regole era stato dato dallo stesso ministero il 5 agosto scorso.