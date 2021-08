Coronavirus: a Rimini impennata dei casi, sono 130. Deceduta 94enne

Attualità

Rimini

| 16:13 - 13 Agosto 2021

Bollettino Covid 13 agosto 2021.

La Provincia di Rimini ancora la piu' colpita dal nuovo coronavirus. I nuovi casi sono 130, con netta prevalenza dei sintomatici, 82, sugli asintomatici, 48. Deceduta una 94enne, mentre rimangono tre i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Finora, in settimana, i casi sono stati 491, media di 98 contagi al giorno. Numeri che potrebbero dunque superare quelli della scorsa settimana e costituire un nuovo picco.



In regione 656 casi su un totale di 24.989 tamponi (tasso di positività del 2,6%) e altri due decessi, un 64enne della provincia di Modena e una 76enne della provincia di Ferrara. Aumentano i ricoveri: +3 nei reparti Covid, totale 321, +4 in terapia intensiva, per un totale di 36, a fronte di due ingressi a Modena e due a Ferrara, e nessuna dismissione.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 130 nuovi casi e poi Modena (128). Seguono Parma (83) e Reggio Emilia (63); poi Bologna (57), Ferrara (53), Ravenna (45) e Piacenza (43). Quindi Cesena (25), il Circondario Imolese (15) e Forlì (14).