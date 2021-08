Ubriaca al volante con tasso alcolemico da record, denunciata 42enne

Cronaca

Rimini

| 15:32 - 13 Agosto 2021

Foto di repertorio.



La Polizia Stradale, nel cuore dell'estate, ha intensificato i controlli nel fine settimana nel territorio riminese. Lo scorso weekend sono stati 250 i mezzi sottoposti ad accertamenti, 15 i conducenti di questi mezzi positivi all'alcoltest, dieci denunciati. Tra loro anche una 42enne, con un tasso alcolemico record di 2,62 grammi per litro, e quattro persone che viaggiavano su monopattini. Le infrazioni sanzionate sono state 150: 54 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 8 per uso del telefono cellulare durante la guida, 3 per guida senza patente e 4 monopattini per il trasporto di passeggero.



CONTRASTO AI PALLINARI La Polizia Stradale si è adoperata anche nelle attività di contrasto al gioco delle tre campanelle, sia sui lungomari che nelle aree di sosta autostradali. Dieci le persone fermate, sanzionate e sottoposte al foglio di via obbligatorio.