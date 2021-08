Riccione: discoteca chiusa, in centinaia a ballare senza mascherina

Cronaca

Riccione

| 15:24 - 13 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Centinaia di persone all'interno di una nota discoteca di Riccione, senza mascherina, molte delle quali intente a ballare, altre a fumare in spazi chiusi. A seguito del blitz della Polizia, nella notte tra giovedì e venerdì (12-13 agosto), sono scattate le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid, in primis la chiusura per 5 giorni. Sui social era stata pubblicizzata la serata musicale con un ospite musicale di richiamo per i giovani: il titolare, sentito dalla pattuglia intervenuta, ha detto di non essere riuscito ad evitare gli assembramenti e a garantire il rispetto delle normative. Nessun irregolarità relativamente al Green Pass: sono stati organizzati i controlli e in piu' è stata allestita un'area per l'effettuazione di tamponi rapidi.