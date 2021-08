Rimini: bivacchi al parco e "pallinari", cinque denunce

Cronaca

Rimini

| 14:41 - 13 Agosto 2021

Controlli al parco Bellariva di Rimini.

Nelle ultime ore i carabinieri sono stati impegnati in una serie di controlli nelle zone di Miramare e Bellariva, in primis su viale Regina Margherita, per contrastare l'attività dei "pallinari" impegnati nel gioco delle tre campanelle. Due i gruppi di rumeni fermati e sanzionati: due, con precedenti di polizia, sono stati denunciati per inottemperanza a foglio di via obbligatorio. Anche il parco di Bellariva, dopo alcune segnalazioni di cittadini, è stato oggetto delle attenzioni dei Militari. Dieci i giovani di origine africana sorpresi a dormire e a bivaccare nell'area verde. Anche in questo caso sono scattate denunce: una per inosservanza al foglio di via e due per clandestinità.