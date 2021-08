Cattolica, all'ingresso della città la caratteristica vela del dolfo

Attualità

Cattolica

13 Agosto 2021

La vela esposta nell’aiuola di Via delle Rimembranze.



A Cattolica, nell’aiuola di Via delle Rimembranze, lungo l’asse che dall’autostrada conduce all’ingresso della città, campeggia da oggi (venerdì 13 agosto) Il Dolfo, il piccolo gozzo di proprietà del Museo della Regina, con la sua bella vela realizzata secondo il sistema, i rapporti e le caratteristiche tradizionali da Carmela Del Bianco, ultima e imprescindibile testimone “adriatica” dell’antico mestiere delle velaie; la vela era stata disegnata da Riccardo Brizzi, altro grande amico della nostra città e profondo conoscitore della marineria tradizionale.



Sulla vela, originariamente bianca, è stato dipinto in giallo su campo rosso il simbolo dei 750 anni di Cattolica, nel rispetto dei colori tradizionali di Cattolica e delle sue barche; la nuova veste si deve alla collaborazione e alle competenze del Museo della Marineria di Cesenatico e dei suoi operatori e alla cortese adesione del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Cesenatico. "Così tinta di rosso e con il grande logo in giallo, la vela sta già facendo mostra di sè e accoglie turisti e cattolichini che entrano o rientrano a Cattolica, a ricordare a tutti un grande compleanno e una tradizione su cui si fondano l’anima e il carattere di Cattolica", evidenzia l'amministrazione comunale.