Riccione per ferragosto presenta il logo delle iniziative natalizie

Attualità

Riccione

| 13:44 - 13 Agosto 2021

Il nuovo logo per le iniziative di Natale-capodanno 2021 a Riccione.

Una stella accompagnerà riccionesi e turisti durante gli eventi di Natale e Capodanno 2021. Come da tradizione, alla vigilia di ferragosto l'amministrazione comunale di Riccione ha svelato il logo degli eventi invernali: una stella che si accompagna alla scritta Riccione Christmas Star. Un modo per rassicurare sulla programmazione: "Abbiamo già ideato in largo anticipo le strategie di promozione per la Perla Verde", spiega infatti l'assessore al turismo Stefano Caldari, che esprime ottimismo in vista non solo del clou dell'estate, ma anche dei prossimi mesi e anni: "A Riccione possiamo vantare eccellenze a livello nazionale e internazionale in ogni segmento economico e turistico. E' questa la nostra forza perché solo la qualità dovrà contraddistinguere la nostra città che ha già i giusti anticorpi per respingere le mele marce ed allontanare chi si comporta male". Chiosa l'assessore: "L'amministrazione comunale ha creduto fortemente nella premialità per chi segue le regole, garantisce qualità alla città e fa crescere il brand Riccione. Dobbiamo volerlo tutti, dobbiamo regalarci il meglio".