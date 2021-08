Piano mobilità sostenibile, 120 proposte votate dai santarcangiolesi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:22 - 13 Agosto 2021

Ancora due settimane (fino al 31 agosto) per dare il proprio contributo alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Santarcangelo attraverso lo strumento del geoblog. Nel frattempo hanno raggiunto quota 120 le proposte avanzate sul portale, che hanno ricevuto un totale di oltre 630 preferenze da parte dei cittadini.



Le aree tematiche che al momento contano il maggior numero di indicazioni sono la mobilità ciclabile (27) e la sicurezza stradale (25), seguite dagli spostamenti pedonali (16), la viabilità veicolare (15) e i parcheggi (12). Sul geoblog, in ogni caso, è possibile avanzare proposte anche in merito a trasporto pubblico, accessibilità e logistica merci, per il capoluogo così come per tutte le frazioni del territorio comunale.



Oltre al geoblog, sul sito del Comune è possibile consultare anche il documento di quadro conoscitivo, che analizza lo stato di fatto della mobilità a Santarcangelo: dalla viabilità automobilistica al trasporto pubblico, della rete ciclabile a quella pedonale. Il documento presenta inoltre i risultati del questionario somministrato alla cittadinanza e nelle scuole, delineando un primo quadro delle necessità espresse dai santarcangiolesi e degli obiettivi che l’Amministrazione comunale dovrà perseguire attraverso il Piano. Il geoblog, il documento di quadro conoscitivo e tutte le informazioni relative al Pums sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.santarcangelo.rn.it/pums/.