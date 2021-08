Bellaria, ferragosto in sicurezza: stop bevande in bottiglie di vetro

Attualità

Bellaria Igea Marina

13 Agosto 2021



Consentire i festeggiamenti e la gioia del Ferragosto, senza perdere di vista la sicurezza e contenendo i rischi: questo l’obiettivo con cui, sino a lunedì, l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha deciso di vietare in orario serale la vendita o la detenzione di bevande in contenitori di vetro. Un provvedimento con cui viene recepito l’invito rivolto ai comuni costieri dal Prefetto di Rimini e legato alla volontà di favorire uno svolgimento tranquillo dei numerosi appuntamenti previsti sul territorio in questi giorni.



Con questa finalità, la giunta comunale ha predisposto apposita ordinanza che interessa tutta l’area cittadina situata a mare di via Ravenna. Nel dettaglio, essa vieta “a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro”; vietato altresì “detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.”



Resta ovviamente ferma, “per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali”, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare relativi vuoti in vetro.



Quanto disposto sarà in vigore: dalle ore 19.00 di oggi (venerdì 13 agosto) alle ore 6.00 di domani ( sabato 14 agosto); dalle ore 19.00 di domani alle ore 6.00 di domenica 15 agosto; infine dalle ore 19.00 di domenica alle ore 6.00 di lunedì 16 agosto.