Caldo: allerta gialla di protezione civile per "temperature estreme"

Attualità

Rimini

| 13:10 - 13 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Allerta gialla per temperature estreme domani in Emilia-Romagna. A disporla la Protezione civile, secondo cui "per la giornata di sabato 14 agosto è prevista la persistenza di temperature massime elevate, intorno a 37 gradi o localmente superiori, nelle aree di pianura e bassa collina". Le zone 'gialle' a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore sono la bassa collina e pianura romagnola (province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini), la pianura e la collina bolognese, la pianura ferrarese, reggiana e piacentino-parmense, la bassa collina piacentino-parmense e la collina emiliana centrale.



Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Centro Meteo Emilia Romagna, domani (sabato 14 agosto) temperature fino a 37 gradi nelle zone di allerta gialla, nelle 24 ore successive picchi sui 38 gradi. Il campo di alta pressione si indebolirà lunedì 16 agosto per poi dare spazio a una perturbazione e a un deciso calo termico.