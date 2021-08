Misano Adriatico festeggia Ferragosto con spettacolari fuochi d'artificio

Eventi

Misano Adriatico

| 12:27 - 13 Agosto 2021

Fuochi sul mare.

Anche quest’anno Misano Adriatico saluterà l’arrivo del Ferragosto con spettacolari fuochi d’artificio che coloreranno il cielo nel tratto di spiaggia di fronte al Parco del Mare Nord. Lo show pirotecnico, in programma alle 23:30 di domani, sarà anticipato dal concerto dei JBess (ore 21:15), che porteranno sul palco di Piazza della Repubblica tutta l’energia della disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80 e 90. Uno spettacolo a 360 gradi, fatto di suoni, luci, costumi e coreografie che saprà coinvolgere e divertire il pubblico presente.

Sempre domani sera, dalle ore 18:00, il Lungodarsena di Portoverde si animerà con la ‘Portovida di Ferragosto’, i suoi mercatini, la musica e gli artisti di strada.

Portoverde sarà anche la cornice dell’appuntamento di Ferragosto del MisanoPianoFestival. Domenica 15 agosto la kermesse dedicata al pianoforte si sposterà in Piazza Colombo per “Jazz & dintorni”. Il trio composto da Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Tiziano Negrello (contrabbasso) e Stefano Paolini (batteria) interpreterà composizioni originali e arrangiamenti standard del jazz anche attraverso contaminazioni con la musica classica, giocando fra estemporaneità e obbligatorietà.

Nel programma della serata di Ferragosto anche il Cinema sotto le Stelle di Misano Brasile (Parco del Sole) e lo spettacolo d’animazione ‘Welcome Show’, in Piazza della Repubblica.

Per accedere all’area degli spettacoli è necessario essere in possesso di green pass.

“Vogliamo che questo Ferragosto rappresenti per tutti un momento di relax e divertimento – commenta il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni -. Amministrazione comunale e forze dell’ordine metteranno in campo il massimo sforzo per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, ma occorre anche un forte senso di responsabilità da parte di tutti. Sono certo che non mancherà. Buon Ferragosto a tutti!”.

Già da questa sera, come disposto da ordinanza comunale, dalle ore 19:00 sarà vietata la vendita di alcolici in bottiglie di vetro nella zona a mare della statale 16. Il divieto resterà in vigore fino a domenica.