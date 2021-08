Flashmob a ferragosto contro la plastica in mare, bagnanti invitati dalla Publiphono

Attualità

Rimini

| 12:20 - 13 Agosto 2021

Un flashmob con palette, secchielli, pinne e salvagenti contro la plastica in mare. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Basta Plastica in Mare, andrà in scena il giorno di Ferragosto, a mezzogiorno, sulla Riviera romagnola a partire da Rimini: i bagnanti saranno invitati sul bagnasciuga con un oggetto di plastica in mano. Intanto da domenica 8 la storica Publiphono, l'altoparlante nato per ritrovare i bambini che si perdono e diffuso lungo tutta la Riviera, manda in onda uno spot con l'invito ai bagnanti a unirsi all'iniziativa. "Il mare è un bene comune di enorme importanza nell'ecosistema che ha bisogno di essere difeso e protetto, per il quale ognuno è chiamato a fare la propria parte - afferma Manuela Fabbri, presidente di Basta Plastica in Mare Aps - Sebbene i decisori e noi tutti siamo oramai bombardati e fin troppo consapevoli del disastro ecologico che la plastica sta creando in ogni parte del mondo, specialmente nei paesi più poveri, ci limitiamo a disperarcene". Dal 25 al 28 agosto poi si terrà il summer camp La Natura del Mare, con i professori di tre università ed esperti da tutta Italia. Il summer camp si conclude il 28 agosto con la 'econuotata' di 7,5 chilometri intorno al Parco Naturale del Monte San Bartolo, da Cattolica a Fiorenzuola di Focara (Pesaro/Urbino).