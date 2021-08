Il ferragosto di Bellaria è nel segno di Raffaella Carrà

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:13 - 13 Agosto 2021

Il sindaco Giorgetti con la locandine del Ferragosto.

"Ferragosto, festa che celebra l’Assunzione di Maria, è un giorno speciale a Bellaria Igea Marina: per chi vive l’estate, per i tanti ospiti che anche quest’anno ci hanno scelto quale meta della proprie vacanze, per le famiglie della nostra comunità legate alla nostra cultura dell’accoglienza turistica”, così comincia il tradizionale saluto che in occasione del Ferragosto il Sindaco Filippo Giorgetti rivolge alla città. Un saluto che, sotto forma di video messaggio, il primo cittadino rivolgerà domattina alle 8.00 anche al pubblico di Facebook attraverso la pagina ufficiale del Comune di Bellaria Igea Marina.



“Ai turisti e a chi vive Bellaria Igea Marina tutto l’anno rivolgo anzitutto i miei auguri, che estendo a commercianti, titolari dei pubblici esercizi, operatori balneari e turistici tutti, per aver reso accogliente, ospitale e attrattiva la nostra città anche quest’anno: mettendo la propria voglia di guardare avanti di fronte alle incertezze che il momento storico porta con sé. Che sia quindi un buon Ferragosto”, continua Giorgetti, “per tutti coloro che di turismo vivono e per tutti coloro, ospiti italiani e stranieri, che rendono tutto questo possibile rinnovando il proprio legame con Bellaria Igea Marina: una terra che vi invito a vivere in questo come nei prossimi giorni con gioia, serenità e in sicurezza. A tal proposito”, sottolinea il primo cittadino, “non dimentichiamoci l’importanza dell’uso delle mascherine e del giusto distanziamento laddove necessario, ricordandovi inoltre che questo martedì sarà a disposizione libera e di tutti il camper vaccinale in piazza Don Minzoni. Senza perdere quel senso di responsabilità indispensabile oggi più che mai, regaliamo quindi a noi stessi, in questo Ferragosto, quel sorriso che da sempre è sinonimo di Romagna e di Bellaria Igea Marina.”



Ferragosto che l’Amministrazione omaggia anche attraverso manifesti di auguri che ritraggono, anche quest’anno, un opera del pittore di Bellaria Igea Marina Silvano Lazzarini: per il 2021 il dipinto scelto è ‘I due bimbi al mare’. “Un quadro che intende essere un grande inno alla semplicità e alla genuinità”, spiega l’autore, “attraverso il candore di due bambini ormai prossimi all’adolescenza, che si tengono per mano in riva al mare: quel mare che da sempre contraddistingue molti dei miei lavori.” Il manifesto campeggia in diverse plance cittadine ed è stato stampato, in forma locandina, in più copie messe a disposizione di attività e alberghi.



Un Ferragosto dedicato a Raffaella Carrà.



Analoga iniziativa interessa in questi giorni anche il manifesto prodotto dall’Amministrazione in ricordo di Raffaella Carrà: un’illustrazione di Elena Raimondi accompagnata dalla scritta ‘Bellaria Igea Marina per prima ti ha amata, per sempre ti ricorderà’. Un omaggio all’artista molto apprezzato dalla città e che sotto forma di locandina è disponibile gratuitamente presso gli IAT di Bellaria Igea Marina.



Ma il ricordo della ‘Regina della tv italiana’ non finisce qui. In collaborazione con Fondazione Verdeblu infatti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dedicare alla Raffa nazionale, “la Lella” come chiama affettuosamente la Carrà chi a Bellaria Igea Marina l’ha conosciuta di persona, i fuochi d’artificio musicali di Ferragosto in programma domani, sabato 14 agosto alle ore 23.00 sul porto canale. Uno spettacolo piro musicale ad opera della ditta Scarpato Pirotecnica e firmato da quell’Antonio Scarpato già campione mondiale di "Fiori di Fuoco" 2010. Una scenografia di luci e colori scandita dalle note che hanno reso famosa nel mondo Raffaella Carrà: cittadina bellariese fino al giorno in cui intraprese la strada del successo, mantenendo comunque il legame con la città grazie alla famiglia che ha continuato a vivere a Bellaria Igea Marina



L’evento sarà visibile da tutte le spiagge di Bellaria Igea Marina e potrà essere seguito anche in streaming online sulle pagine social @bellariaigeamarina e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina.