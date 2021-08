Rapinato dopo l'aperitivo, gli strappano un orologio da 50mila euro

Cronaca

Un orologio Patek Philippe.

Passeggia verso il centro di Riccione, viene colpito da un rapinatore che gli strappa il Rolex di grande valore dal polso e scappa via su uno scooter. La vicenda si è consumata mercoledì sera nei pressi di Viale Tasso. La vittima della rapina è un turista francese che stava passeggiando con la moglie, dopo essere uscito da un locale dove la coppia aveva preso un aperitivo. Il turista è stato avvicinato dal malvivente che prima lo ha colpito facendolo cadere e poi gli ha strappato l'orologio. I rapinatori erano due, uno ha agito materialmente mentre l'altro era a bordo dello scooter per la fuga. Il Rolex rubato è un prezioso Patek Philippe dal valore di quasi 50mila euro. Non è escluso che l'importante valore dell'orologio possa aver attirato l'attenzione dei malviventi, che avrebbero così tenuto d'occhio la vittima già dai giorni precedenti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.