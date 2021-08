Rimini Calcio, Simone Greselin adesso è ufficiale. Il centrocampista arriva dalla serie C

Sport

Rimini

| 07:54 - 13 Agosto 2021

Greselin al fianco del presidente Alfredo Rota.

Come anticipato da Altarimini.it, Il Rimini ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Simone Greselin, classe 1998, alto 1,84. In carriera ha giocato per tre stagioni in Lega Pro con la maglia della Giana Erminio, poi una stagione alla Lucchese ed altre due alla Giana sempre tra i professionisti. Proprio la Lucchese ha conteso al Rimini Greselin, un centrocampista completo, in grado di ricoprire tutte le zone del campo: la mezzala al fianco di Tanasa o il vice del playmaker. Intanto sabato nuova amichevole a Castel del Rio.