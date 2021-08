Schianto tra scooter e auto in via Bramante, ferito 40enne. E' intervenuto l’elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 18:23 - 12 Agosto 2021

Altro incidente nel pomeriggio a Rimini: dopo lo schianto in via Varisco tra uno scooter e un furgone , è stato nuovamente uno scooterista la vittima del sinistro avvenuto in via Bramante Donato, al civico 15, all’altezza dell’intersezione con via Rosaspina. Poco prima delle 18, per cause ancora da ricostruire, una Smart, guidata da una signora sulla cinquantina, ha travolto uno scooter Burgman condotto da un 40enne. Il centauro è rovinato violentemente a bordo strada, forse alla base dello scontro una mancata precedenza, ma saranno gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, a ricostruire la dinamica. Sul posto anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Lo scooterista è poi stato trasferito in codice rosso all'ospedale "Bufalini" di Cesena.