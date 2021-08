Sottopasso di via Portofino, lavori per l’adeguamento del raccordo della rampa lato monte: chiusura al traffico

Attualità

Rimini

| 17:48 - 12 Agosto 2021

Riqualificazione via Portofino.

Nella giornata di domani, venerdì 13 agosto, a partire dalle 7 del mattino e fino alle 18, il sottopasso di via Portofino sarà chiuso al traffico per consentire la realizzazione di alcuni interventi di adeguamento all’infrastruttura. Come già anticipato nelle scorse settimane, l’Amministrazione Comunale ha chiesto al soggetto privato attuatore dell'intervento (nell’ambito del piano particolareggiato di via Portofino) di addolcire la pendenza del raccordo della rampa lato monte dell’infrastruttura, rispondendo così ad una criticità segnalata dai cittadini.