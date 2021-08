Tennis, San Marino Open: in diretta le fasi decisive sulle piattaforme SupertenniX e Supetennis

Sport

Repubblica San Marino

| 16:50 - 12 Agosto 2021

Il campo centrale (foto San Marino Open/Calabrò).

Si accendono anche le telecamere sugli Internazionali di Tennis ‘San Marino Open’, appuntamento dell’ATP Challenger Tour (€ 66.640 il montepremi) in pieno svolgimento sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

A conferma di quanto annunciato dal direttore del torneo Alessandro Costa e dal presidente federale Christian Forcellini durante la conferenza stampa di presentazione, la 28ª edizione dell’evento godrà infatti della copertura televisiva della piattaforma digitale SuperTenniX - lanciata a maggio ed accessibile gratuitamente da tutti i tesserati della Federazione Italiana Tennis – a partire dai quarti di finale: da venerdì 13 a domenica 15 agosto, quindi, verranno trasmessi integralmente gli incontri dei quarti, semifinali e finale.

In aggiunta le fasi conclusive del torneo saranno seguite anche dal canale tematico SuperTennis (visibile sul canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma satellitare Sky canale 212, oltre che in streaming su www.supertennis.tv, con questa programmazione, che potrebbe leggermente variare in base alle dirette del torneo WTA 1000 di Montreal:

sabato 14 agosto (semifinali): in diretta dalle ore 17 alle 18.45 e dalle ore 21.30;

domenica 15 agosto (finale): in diretta dalle ore 21.30.