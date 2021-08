Incidenti montagna: riminese cade in una cascata, ferito grave in Friuli

Cronaca

| 16:42 - 12 Agosto 2021

Riminese infortunato in montagna (foto repertorio).

Un uomo di 57 anni, di Rimini, si è ferito gravemente in un incidente in montagna avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Forni di Sotto (Udine).

L'escursionista faceva parte di un gruppo di sette turisti che stava scendendo lungo la forra del Rio Rassie facendo canyoning. Affrontando la zona di una cascata, l'uomo è caduto procurandosi la frattura del bacino.

Sul posto sono state inviate dalla Sores Fvg le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Forni di Sopra, i soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, a supporto dell'elisoccorso sanitario regionale. È stata l'equipe di quest'ultimo a trattare l'infortunato e ad adagiarlo su una barella, per recuperarlo a bordo con il verricello e condurlo in ospedale.

Il Cnsas Fvg ha inoltre portato a termine altri due interventi: a Pontebba (Udine) un uomo si è infortunato a un ginocchio ed è stato recuperato dall'elicottero della Protezione Civile Fvg con a bordo due soccorritori della stazione di Moggio e della Guardia di Finanza di Tolmezzo; a Cave del Predil (Udine) una donna si è procurata una distorsione alla caviglia ed è stata raggiunta dalle squadre di terra salite in quota con il fuoristrada in dotazione e poi condotta a valle e in Pronto soccorso.