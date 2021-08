Basket, Dolphins Riccione: Lorenzo Zangheri in prestito al Dolomiti Aquila Basket Trento (A)

Sport

Lorenzo Zangheri.

Lorenzo Zangheri, classe 2004, ala di 200 cm., cresciuto nelle giovanili Dolphins, dopo un’ottima esperienza lo scorso anno nel campionato Marche U18 Eccellenza, dove ha avuto la possibilità di mettere in mostra tutto il suo talento, va a titolo di prestito alla società di serie A Dolomiti Aquila Basket Trento. Con i colori dell'Aquila, Zangheri disputerà il campionato U19 Eccellenza ma per i primi allenamenti, a partire dalla settimana prossima, avrà la possibilità di essere aggregato alla squadra di serie A e forse anche la panchina in Supercoppa Italiana...

"Non è un caso che negli ultimi anni diversi nostri ragazzi abbiano destato un grande interesse in diverse grandi società anche al di fuori dell'Emilia Romagna, segno che lo staff di allenatori, dirigenti e collaboratori ha messo la società sulla strada giusta, cioè quella di crescere giocatori di livello, un grande in bocca al lupo Lollo, divertiti e porta il Dolphins Style a Trento" il commento della società riccionese sul suo prifilo facebook.