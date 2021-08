Rimini, scooter contro furgone, giovane trasportato in ospedale a Rimini

Cronaca

Rimini

15:50 - 12 Agosto 2021

Il luogo dell'incidente.

Incidente questo pomeriggio a Rimini, erano circa le 15 e 30 quando uno scooter che stava viaggiando in via Varisco in direzione mare ha impattato violentemente contro un furgone “Ducato”. La dinamica del sinistro è tutta da ricostruire, forse lo scooter è stato sorpreso da una improvvisa svolta a sinistra dell’altro mezzo mentre stava tentando di superarlo. Immediati sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica che hanno trasportato il ferito, un giovane di circa 30 anni, in ospedale a Rimini. Pare che abbia riportato una importante ferita alla gamba.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la Polizia Locale.