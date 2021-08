Covid San Marino, sei nuovi casi, un paziente in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:37 - 12 Agosto 2021

Il numero totale di persone contagiate individuate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 5.217 di cui: 72 positivi attivi (68 seguiti dall’ISS, altri 4 seguiti in Italia), 90 decessi e 5.055 guarigioni.

I ricoverati in Ospedale sono 9: 1 in terapia intensiva; 8 nel reparto di isolamento (7 sono ricoveri di carattere precauzionale in quanto ospiti della RSA asintomatici o paucisintomatici).

Sono 12 le persone in quarantena domiciliare.

I tamponi totali eseguiti sono 73.246, di cui 24.146 su singole persone. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 90 tamponi e individuati 6 nuovi casi con un indice di positività del 6,67%.

L’età medie delle persone positive è di 41 anni.



Campagna vaccinale antiCOVID



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna alla mezzanotte della giornata di ieri è di 46.057di cui 22.357 persone vaccinate con la prima dose e 23.700 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi.

Nello specifico 18.961 prime dosi, 18.635 seconde dosi e 1.295 dose unica con vaccino Sputnik V e 3.396 prime dosi, 3.125 seconde dosi, 645 dosi uniche con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Le vaccinazioni ai turisti hanno superato quota 1.800 somministrazioni e si tratta di persone giunte a San Marino per vaccinarsi con lo Sputnik V da tutti e 5 i continenti.

Nello specifico da 36 paesi europei, da 14 paesi asiatici (compresi Giappone, Cina, Mongolia, Corea e Israele), da 5 paesi africani, da Usa, Canada e da altri 13 paesi tra centro e sud America e infine anche da Australia e Nuova Zelanda.