Podismo: annullato il "Palio dell'Assunta"

Sport

Rimini

| 15:02 - 12 Agosto 2021

Una passata edizione della corsa 'Palio dell'Assunta', dal porto al Santuario delle Grazie.

Dopo aver accuratamente analizzato la situazione, il Centro Sportivo Italiano di Rimini comunica l'annullamento del "Palio dell'Assunta", tradizionale podistica ludico motoria dal porto di Rimini al santuario delle Grazie. Daniele Fagnani, storico dirigente della manifestazione spiega "che anche quest'anno, non si potrà svolgere per motivi prudenziali. È comunque impegno e volontà del csi Rimini, mantenere questa importante manifestazione agostana, che vuole includere anche nuovi partners oltre agli storici "frati" del Santuario delle Grazie (e il ricordo va alla fantastica collaborazione con Padre Montorsi) e ai più recenti ma ugualmente incisivi, "Zeinta di Borg" in primis. L'arrivederci al 2022.