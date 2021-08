Piano d’acqua in piazza Malatesta "preso d'assalto", vietata l’immersione di animali

Attualità

Rimini

| 14:12 - 12 Agosto 2021

Lo specchio d'acqua in Piazza Malatesta.

Il corretto utilizzo del nuovo piano d’acqua prospiciente il castello malatestiano, parte integrante e suggestiva del Fellini Museum che verrà aperto il prossimo 19 agosto, sarà regolato da un sistema di semplici regole, in sintonia con altri luoghi e spazi di pregio della città di Rimini.



Il piano d’acqua sarà regolamentato in maniera differente, secondo le stagioni dell’anno. Nel periodo autunnale e invernale, ad esempio, lo spazio non potrà avere lo stesso impiego dei mesi con il clima più mite, la cui potenzialità straordinaria è proprio dimostrata in questi primissimi giorni di apertura della nuova piazza Malatesta, letteralmente presa d’assalto da bambini e anche adulti. Per la cronaca, il piano d’acqua è perfettamente pedonale e ciclabile quando si disattiva la modalità ‘acqua’.



Durante la primavera e l’estate, nel velo d’acqua è vietata l’immersione di animali, è vietato il passaggio di veicoli di ogni tipo (es biciclette, monopattini, ecc) e non è possibile operare pulizia o lavaggi di qualunque cosa.

Le nuove regole di utilizzo saranno affisse pubblicamente nei prossimi giorni accanto al nuovo velo d’acqua.