Ruba al supermercato e aggredisce il proprietario, arrestato un 21enne

| 13:59 - 12 Agosto 2021

Il furto in un supermercato di viale Vespucci.

E’ finito in manette ieri pomeriggio per il reato di rapina, i carabinieri di Rimini hanno colto in flagranza di reato un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre cercava di fuggire da un supermercato di via Vespucci dopo aver rubato generi non di prima necessità, tra i quali anche bottiglie di liquore. Il malvivente, vistosi scoperto dal proprietario, non ha esitato ad aggredirlo per poi fuggire. I militari si sono messi sulle sue tracce e lo hanno bloccato poco lontano, nonostante cercasse di confondersi tra i turisti del viale affollato. Per lui sono scattate le manette e, processato, ha patteggiato 10 mesi di reclusione ed 200 euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La refurtiva è stata riconsegnata.