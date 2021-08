Basket RBR, in trasferta contro la Real Sebastiani al debutto del 3 ottobre. Le altre sfide

Sport

Rimini

| 12:35 - 12 Agosto 2021

E' uscito oggi il programma della prima giornata di campionato di Serie B - Girone C, targato Old Wild West della Lega Nazionale Pallacanestro. La partenza - domenica 3 ottobre alle ore 18 - è subito scoppiettante, si scende in terra laziale, per affrontare una delle squadre più attrezzate di questo meraviglioso girone la Real Sebastiani Rieti di coach Finelli. Non c’è molto da dire se non che non vediamo l’ora di iniziare questa grande avventura. Quest'anno tutte le partite si possono vedere abbonandosi alla piattaforma LNP PASS. Venerdì alle ore 15 uscirà il calendario completo del campionato.

LE ALTRE PARTITE Teramo-Ozzano, Senigallia-Roseto, Faenza-Ancona, Luiss Roma- NPC Rieti, Giulianova - Civitanova, Montegranaro - Jesi, Andrea Costa - Cesena

Intanto lunedì 16 agosto alle ore 18 al Barrumba ci sarà la presentazione della squadra ci coach Mattia Ferrari.