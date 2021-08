Elezioni amministrative a Rimini, la partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione Europea

Attualità

Rimini

| 12:27 - 12 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

In vista della prossima elezione diretta del Sindaco e rinnovo del consiglio comunale, prevista per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, gli elettori di altro Paese dell'Unione Europea, residenti nel Comune di Rimini, che non sono già iscritti nelle apposite liste aggiunte per le elezioni comunali, dovranno - se intendono partecipare al voto - presentare apposita domanda per essere inclusi nelle medesime liste.

La domanda dovrà essere presentata entro martedì 24 agosto 2021 presso l'Ufficio Elettorale del Comune, in via Marzabotto n. 25 . Per info tel. 0541 704798 oppure qui