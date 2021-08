Bivaccano nel parco a Rivazzurra, 20 persone sgomberate dalla Municipale

Cronaca

Rimini

| 12:12 - 12 Agosto 2021

Bivacchi nel giardino di Rivazzurra davanti ai bagni tra il 123 e il 126. La Polizia Municipale di Miramare ha fatto sgomberare circa 20 persone che si erano accampate con coperte e materassi di fortuna. L'intervento è stato eseguito a seguito delle segnalazioni arrivate da parte di residenti ed operatori turistici. All'alba di giovedì gli agenti in divisa, con alcuni operai di Hera, hanno fatto allontanare le persone ed, in seguito, tutta l'area è stata ripulita da rifiuti e sporcizia. Già dalle 9 del mattino l'area era già stata ripristinata. Il parco sarà oggetto di attenzione particolare anche per le prossime ore e nei prossimi giorni sia con interventi da parte di Hera che con i servizi di prevenzione della Polizia Locale, finalizzati alla sicurezza urbana.