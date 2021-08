Si è costituito il pirata della strada che ha travolto un ciclista sulla Statale: è un 44enne

Cronaca

Riccione

| 11:40 - 12 Agosto 2021

La bici del 72enne riminese.

Si è costituito l'uomo che ha investito un ciclista 72enne sulla statale 16 a Riccione domenica scorsa. Si tratta di un 44enne del posto che si è presentato alla Polizia accompagnato dal suo avvocato. Le indagini avevano già messo gli agenti sulla buona strada. La ricostruzione del sinistro e le immagini delle telecamere di sorveglianza, avevano permesso di identificare il veicolo e tracciare un identikit del responsabile dell'episodio. Secondo quanto appurato il 44enne, dopo l'incidente, si era fermato per 15 minuti, andando via dopo aver parlato con i sanitari di un'ambulanza fermatasi per i primi soccorsi. L'anziano investito si trova ancora al Bufalini di Cesena con trauma cranico e una clavicola rotta.