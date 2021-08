Da 20 anni stessa spiaggia, stesso mare e stesso hotel. Due turisti premiati a Riccione

Turismo

Riccione

| 11:10 - 12 Agosto 2021

La premiazione dei turisti.

Da 20 anni ospiti fedeli della città di Riccione. Enzo e Milena Barbera, risiedono a Riva del Garda, ma soggiornano in estate al Cigno d'oro di Riccione immancabilmente da 20 anni e sono stati premiati a Palazzo del Turismo dall'assessore Stefano Caldari con la pergamena di Ambasciatori di Riccione nel Mondo. Sino a qualche anno fa, venivano insieme ai figli Nicola e Giorgia, ultimamente trascorrono qualche settimana a luglio a Riccione, dedicandosi al mare e agli splendidi e sportivi giri in bici lungo i percorsi che attraversano la Riviera. L'amore per Riccione fosse destino, in quanto Enzo è nato a Rimini nel 1960 e Milena è talmente innamorata della nostra città da avere un'infinita e quotidiana collezione di fotografie di albe, tramonti e paesaggi marini riccionesi. Nel 2013 il Cigno d'Oro gli ha dedicato, insieme ad altri affezionati ospiti, una targa di ringraziamento per il loro continuo amore verso l'hotel scelto sempre come base logistica per le vacanze estive a Riccione. Il Cigno d'Oro, fu avviato da Lina Casadei-Visetti (la nonna materna degli attuali gestori) nel 1960, da allora ha continuato a crescere con l'amore della mamma Giuliana Visetti ed ora il tutto prosegue, con la passione e l'affetto di sempre. Il Cigno d'Oro quest'anno festeggia i 61 anni di attività.