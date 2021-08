Basket, Europei Piccoli Stati: San Marino travolta da Andorra (56-91)

Sport

Rimini

| 09:17 - 12 Agosto 2021

Finisce con un ingeneroso -35 (56-91) la seconda partita di San Marino agli Europei dei Piccoli Stati in corso di svolgimento a Dublino, in Irlanda. I ragazzi di coach Maghelli con Andorra accumulano buona parte dello svantaggio nel primo quarto (-19), ma poi reggono per venti minuti abbondanti e provano a più riprese di rientrare. La tripla di Moretti del 46-61 al 28’ è però l’ultimo squillo, nei restanti minuti di gioco Andorra piazza un break di 30-10 fino al 56-91 conclusivo. Buona la prova di Tommy Felici, autore di 17 punti con 10 rimbalzi e pericolosità costante nei momenti migliori di San Marino. Per Andorra 20 di Alexis Bartolome e Guillem Colom.

LA CRONACA. Primo quarto in sofferenza per i biancazzurri che impattano sul 2-2 con due liberi di Biordi ma poi devono sempre inseguire. Sul 7-9 la gara è ancora sul filo, ma a quel punto gli avversari accelerano e con un paio di parziali riescono a prendere un discreto margine. Prima un 9-0 per il 7-16, poi, dal 12-21, un 10-0 che fa malissimo. Andorra trova la mira dalla lunga distanza con Colom e Serrato Balletbo, approfitta delle palle perse sammarinesi per correre in contropiede e arriva sul +19 del 10’.

Nel secondo parziale la nostra Nazionale ribatte colpo su colpo a un’avversaria che sembra non sbagliare mai. Le iniziative di Macina e uno splendido Felici sottocanestro (11 punti nel quarto, per lui anche una tripla) riducono il margine, ma la capacità di rispondere dei giocatori in maglia gialla è mortifera. San Marino ha qualche possesso per rientrare a -14, ma Andorra chiude il quarto sul +21 (32-53).

Di ritorno dagli spogliatoi il trend del punteggio rimane lo stesso, con San Marino che prova a più riprese a rientrare e con Andorra a sfiorare spesso i 20 di margine. Un paio di giocate di Moretti, tra cui una tripla (con incredibile tecnico a sfavore), portano i nostri su un minimo svantaggio di -15 (46-61 a 2’30” dal termine del quarto), ma al 30’ il punteggio è comunque di 48-67. Nel quarto periodo Andorra dilaga e chiude ogni discorso con la schiacciata di Alexis Bartolome a 7 minuti dal gong (48-76).

Il prossimo appuntamento per la Nazionale di San Marino arriva tra meno di 24 ore. Domani sera alle 20, difficile sfida ai padroni di casa dell’Irlanda.

Il tabellino

SAN MARINO – ANDORRA 56-91

SAN MARINO: Macina 8 (3/7, 0/7), Pasolini 3 (0/1, 1/7), Moretti 12 (3/5, 1/4), Lo. Liberti (0/3, 0/3), Biordi 11 (1/4, 0/2), Felici 17 (6/8, 1/1), Micevic (0/2, 0/2), Palmieri 4 (0/1, 1/2), Bombini, Renzi (0/1 da tre), Le. Liberti (0/1 da tre), Lettoli. All.: Maghelli.

ANDORRA: A. Bartolome 20 (8/10, 0/5), Fernandez Vilarrubia 8 (3/3), Guzman 8 (4/6, 0/1), Obiols Puig 6 (0/3, 2/6), Colom 20 (5/9, 2/6), Serrato Balletbo 13 (2/4, 2/3), B. Bartolome 2 (1/2, 0/3), Isern 2 (1/1), Baez, De La Rosa 3 (1/1 da tre), Serra 9 (4/6), Pons. All.: Eudal Martinez.

Parziali: 12-31, 32-53, 48-67, 56-91.