Rimini Calcio, in arrivo il forte centrocampista over Greselin. Ufficiale il terzino under Contessa

| 19:58 - 11 Agosto 2021

Da sinistra Lorenzo Contessa e Simone Greselin.

Sarà probabilmente Simone Greselin, classe 1998, il centrocampista over in arrivo al Rimini Calcio. In giornata il giocatore ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Giana Erminio e -secondo fonti vicine al club lombardo - è pronto ad indossare la maglia biancorossa. E' cresciuto nel settore giovanile del Varese, poi ha giocato per tre stagioni in serie C (4, 15 e 23 presenze) con la maglia della Giana Erminio, ha militato per una stagione alla Lucchese sempre in terza serie (28 presenze), e poi ancora alla Giana per due campionati (6 e 24 con un gol). Alto 1,82, Greselin è il prototipo del centrocampista completo. Sa ricoprire tutte le posizioni in mezzo al campo: abbina capacità di gestione della palla e qualità negli inserimenti in zona gol. E' ben conosciuto da mister Gaburro che ha dato il via libera all'operazione.

Intanto è ufficiale l'arrivo del terzino under (2002) Lorenzo Contessa, cresciuto nel Padova, la scorsa stagione al Trento dove ha vinto il campionato di serie D giocando una ventina di partite. E' alto 188, viene descritto com abile nella spinta offensiva.

intanto il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso: la Pistoiese viene ripescata in Lega Pro, mentre il Fano resta in serie D.