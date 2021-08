Controlli Ferragosto Rimini: niente alcol, assembramenti e verifica Green pass

Attualità

Rimini

| 19:24 - 11 Agosto 2021

La runione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Presieduto dal Prefetto, si è tenuto stamane il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica esteso anche alla partecipazione delle specialità delle Forze dell’Ordine, del Servizio 118, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e delle Concessionarie Anas e Autostrade.Il Prefetto ha introdotto l’incontro, convocato per la modulazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del Ferragosto, ringraziando i presenti per la disponibilità ad un’azione condivisa di tutti i soggetti chiamati a garantire il massimo livello di sicurezza in questo territorio provinciale.



Nel corso della riunione il dottor Forlenza, nel sottolineare l’efficacia delle ordinanze recentemente assunte dai Sindaci per la Notte Rosa ha comunicato che inviterà le Amministrazioni dei cinque Comuni costieri a valutare la possibilità di reiterare le ordinanze in materia di sicurezza urbana a partire da quella anti-vetro dalle ore 19 di venerdì 13 agosto fino alle ore 6.00 di lunedì 16 agosto p.v. Sul versante delle rispettive specialità, la Capitaneria di Porto e il Roan intensificheranno sia i servizi marittimi che, in ausilio, quelli sulla battigia, mentre la Polizia Ferroviaria presidierà di notte anche la Stazione di Riccione (quella di Rimini già lo è).



Oltre ai servizi d’istituto con una consistente presenza sulle principali arterie e in autostrada, la Polizia Stradale continuerà ad effettuare controlli anche sul fronte dell’uso dei monopattini per i quali sono state già elevate numerose sanzioni.

Sarà incrementato il numero delle ambulanze in pronta disponibilità, con possibilità di intervento di soccorso anche da parte di personale medico. Le Polizie Municipali forniranno, come di consueto, un fattivo contributo anche in ausilio della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.



Saranno altresì effettuati controlli a campione sulle certificazioni verdi anche alla luce della recente direttiva del Ministero Interno.Un’integrazione al servizio ordinario verrà resa anche dalla società di trasporto pubblico locale attraverso l’intensificazione della frequenza di alcune corse strategiche.



Sul fronte della circolazione stradale la Società Autostrade competente per il tratto di interesse ha confermato la sospensione di tutti i cantieri, con operatività dei soli cantieri notturni che non compromettano il servizio viabilità previsto h24.



Analogo provvedimento anche per Anas, che ha disposto la chiusura di tutti i cantieri attivi sulla SS16 (mantenendo la sola attività nelle ore notturne) e sulla SS258 che vedrà la sospensione dei lavori di pavimentazione fino al 22 agosto p.v. Inoltre, al casello di Rimini Sud è stato stoccato un container contenente bottigliette di acqua refrigerata, ove se ne renda necessaria la distribuzione per particolari circostanze legate al traffico veicolare.



Il Prefetto ha espresso soddisfazione per l’adesione incondizionata ad un piano articolato sia su livelli di prevenzione generale che di contrasto a condotte illegali, sottolineando che “ la situazione continuerà ad essere puntualmente e costantemente monitorata e che “grazie all’apporto di tutte le diverse componenti intervenute sarà possibile attuare un efficace dispositivo di sicurezza.”