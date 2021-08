Cronaca

Riccione

| 17:11 - 11 Agosto 2021

Un disco dinner di Riccione è stato chiuso cinque giorni per mancato rispetto delle normative anti covid. La Polizia, impegnata nei consueti controlli, ha accertato la presenza di avventori senza mascherina intenti a ballare. Sempre nella Perla Verde gli agenti hanno svolto accertamenti in due bar, sanzionando i titolari per la somministrazione di alcol a due ragazze minori di 16 anni, ma anche per essere sprovvisti di etilometro e delle tabelle alcolemiche.