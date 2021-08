Bagnante derubato dello smartphone, insegue e blocca il ladro

Cronaca

Rimini

| 17:08 - 11 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Alle 18 di ieri (martedì 10 agosto) la Polizia è intervenuta al bagno 131 di Rimini, a seguito di un furto subito da un turista. E' stato il bagnino a notare un giovane magrebino, 33enne, avvicinarsi a un ombrellone, rubando uno smarphone appoggiato sul ripiano, mentre il proprietario, steso sul lettino, aveva il volto rivolto dalla parte opposta. Accortosi del furto, quest'ultimo, assieme al fratello, è riuscito a bloccare il malvivente. Il 33enne, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di immigrazione, è stato arrestato per furto pluriaggravato.