Coronavirus: Rimini 'maglia nera' in regione con 91 contagi

Attualità

Rimini

| 16:12 - 11 Agosto 2021

Bollettino Covid 11 agosto 2021.

Numeri in calo in regione Emilia Romagna per la pandemia da nuovo coronavirus, ma stabili e ancora alti in Provincia di Rimini, il territorio che ha fatto registrare piu' contagi, 91. Nei primi tre giorni di questa settimana i casi sono stati 262, media di 87 contagi, dato stabile rispetto alla settimana scorsa. In terapia intensiva rimangono due pazienti ricoverati, 31 in tutto il territorio regionale, a fronte di due ricoveri a Modena e due dimissioni a Bologna. Nel riminese su 91 nuovi positivi, 57 sono sintomatici e 34 asintomatici.



In regione tasso di positività all'1,8% (in lieve crescita), con 454 nuovi positivi su 24.700 tamponi. Deceduti una 85enne di Piacenza e un 99enne di Forlì.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 91 nuovi casi, poi Bologna con 72. Seguono Ferrara (49), Parma e Ravenna (entrambe con 43), Reggio Emilia (40). Quindi Modena (35), Piacenza (33), Cesena (25), Forlì (15). Infine, il Circondario Imolese (8 nuovi casi).