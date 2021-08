Casinò, sempre attuali, sempre più amati

Attualità

Emilia Romagna

| 16:06 - 11 Agosto 2021

Cosa vi viene in mente se parliamo di casinò?



Slot machines, suono delle monete che scendono quando scatta la vittoria, tavoli da poker e roulette. Giusto? Ma i casinò di oggi sono questo e molto altro, prendete i più famosi, come quelli a Las Vegas, ma anche Montecarlo e Venezia, che ne conta ben due distinti in due zone diverse della città.



Sono luci, colori, profumi, brusii di sottofondo spezzati di tanto in tanto dalle grida del fortunato vincitore di turno. Sono un luogo dove chiunque dovrebbe andare almeno una volta, anche senza giocare, per afferrarne l’essenza ed il fascino. Perché, sì, non è necessario andarci e scialacquare i risparmi di una vita, come molte altre cose, è l’esperienza fatta in quel momento che conta.



Ma con tutte le restrizioni e le problematiche dovute alla pandemia, tanti amatori di questi luoghi hanno dovuto rinunciare e di certo questo ha pesato sulla loro quotidianità. Come uscire quindi da questa situazione di stallo? Si può sempre giocare in un casinò online, potrete non crederci, ma sarà un’esperienza più reale e coinvolgente del previsto.





3 cose che non sai sui casinò:

Ebbene sì, anche questa parola (come parecchie altre) ha origini nostrane. Infatti pare che la prima casa da gioco organizzata sia stata il Ridotto di Venezia, aperto addirittura nel 1638. Vi siete mai chiesti quale sia stata la cifra più alta mai vinta in un casinò? Ovviamente, neanche a dirlo, è stata vinta nella città del peccato: Las Vegas. É il 21 marzo 2003 e dopo aver puntato la cifra minima di 100 dollari, un 25enne programmatore di Los Angeles si aggiudica lo strabiliante jackpot di 39.710.826,36 dollari alla slot Megabucks. Quando si dice uno su un milione! Come è ovvio che sia, ogni giocatore d'azzardo conosce anche il significato di sconfitta... ma forse (e verrebbe da dire per fortuna) non tutti arrivano ai livelli di un noto signore conosciuto come Robert Maxwell. Sembrerebbe che abbia dilapidato una somma pari a 1,5 milioni di sterline in pochissimi minuti e che molto probabilmente non abbia fatto una piega. Certo, almeno non esternamente!





Emergenza covid & casino

Naturalmente, come per tutto il resto delle nostre vite, da quando è scoppiata la pandemia di certo anche i casinò hanno visto le loro sale svuotarsi e le giornate farsi meno produttive. Infatti anche in questo settore ci sono state ingenti perdite e, ad oggi, con l’avvento del green pass, l’unico modo per tornare a giocare in quella che ci potrebbe sembrare la nuova normalità, sarà munirsi di certificazione. Ma cosa fare se non si è vaccinati? A questo quesito risponde perfettamente il casinò di S.Vincent che ha messo a disposizione dei propri clienti sia una convenzione con la farmacia della città che un punto interno direttamente nella loro hall, per poter fare dei test rapidi.



In definitiva, ci sono davvero molti modi per godere appieno dell’esperienza del casinò, sia in Italia che all’estero. Non vi resta che armarvi di un bel gruzzoletto e partire in cerca di fortuna.