Elezioni Rimini, Jamil Sadegholvaad: "ecco cosa farò nei primi 100 giorni, se eletto"

Attualità

Rimini

| 15:40 - 11 Agosto 2021

Foto Giorgio Salvatori.

Questa mattina (mercoledì 11 agosto), nella Vecchia Pescheria di Rimini, è stata aperta ufficialmente la sede del Comitato Elettorale a sostegno di Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini e sono stati presentati l’immagine grafica e il claim “E’ già domani” che accompagneranno la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre prossimo.



LE DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO SINDACO Ci presentiamo ai riminesi, alla comunità riminese con una coalizione che non nasce ieri. Oggi giunge all’approdo il lungo lavoro del tavolo di coalizione, cominciato a gennaio di quest’anno, quando ancora si aveva la prospettiva del voto nella ‘normale’ finestra della primavera 2021. Il lavoro è stato non solo programmatico, nel senso dell’individuazione delle priorità d’intervento (sanità, ambiente, lavoro, educazione/cultura, partecipazione), ma fondamentalmente di approccio: noi crediamo a un modello di amministrazione nuovo, che tenga assieme impresa sana e giustizia sociale, sicurezza e diritti, protezione sociale ed educazione. Il nostro programma si rivolge alla comunità riminese nel suo insieme perché è la comunità coesa che ci può dare la spinta per un prorompente rilancio dopo questa drammatica stagione pandemica L’approccio parte dal Comune, quello che può e deve fare, quello che è meglio non faccia. Bisogna essere chiari: il Comune non può e non deve fare tutto e in questo senso il modello non può che essere la celebre frase di John Kennedy sulla necessità di aiuto e sostegno reciproco tra cittadino e istituzione. Il Comune deve sostenere e non interferire, deve stabilire le regole del gioco e verificare il loro rispetto e non mettersi a livello di player. Il Comune, soprattutto, deve avere ben chiari gli ambiti su cui intervenire, sostegno all’impresa e al lavoro e protezione sociale in primis. Questo significa cambiare, essere consapevoli che davvero ‘è già domani’, che non c’è più tempo. Significa riorganizzare il Comune intorno ai concetti di modernità, efficienza, rapidità, tecnologia, decentramento sui territori in rete con una nuova sede unica nell’area stazione ferroviaria. E’ un programma molto ambizioso e per questo occorre che la città - in tutte le sue espressioni - che lo sosterrà debba essere responsabile e unita. Quella che presentiamo è una coalizione aperta nel senso che benvenuti saranno tutti coloro che la innerveranno con le loro idee, il loro contributo, il loro entusiasmo. C’è una sinergia vera tra forze politiche e civiche, c’è un centrosinistra moderno, europeo, inclusivo che cerca patti e sintonia con ogni forza della comunità, sia essa pubblica che privata. Noi andiamo fuori perché siamo saldi nei nostri valori. In questo senso quel ‘è già domani’ lo voglio anche interpretare come la ricerca di un nuovo modo di governare, di intendere le alleanze, superando insieme le diffidenze ideologiche in nome di un obiettivo comune: Rimini. E’ già domani vuol dire, per me, se eletto, non perdere un secondo. La mia idea è che nei primi 100 giorni, che in questa elezione anomala coincidono anche con la redazione del bilancio preventivo dove metteremo già i semi della nuova impostazione, si possano e debbano approvare alcune delibere e progetti qualificanti.



IL PROGRAMMA DEL CANDIDATO Le prime 7 delibere dei primi 100 giorni : il nuovo atto d’indirizzo dei parcheggi e della sosta a servizio dell’intera zona turistica, da Torre Pedrera a Miramare, che mette assieme tutta la programmazione pubblica e le manifestazioni d’interesse dei privati. Questo strettamente correlato anche alla nuova variante per la riqualificazione alberghiera. La nuova vita degli alberghi dovrà anche liberare gli spazi pubblici e di servizio turistico, dentro ai quali realizzare una nuova e diffusa ‘corona’ di aree di sosta da Torre Pedrera a Miramare, con particolare attenzione a Marina Centro.



Gratuità progressiva degli asili nido. Gratuità fino a ISEE 26.000 euro e poi a scaglioni. Accanto a questo adegueremo il fondo per nidi privatI da utilizzare alternativamente per acquisto di posti e per abbattere le rette dei privati. Non solo: metteremo mano anche ai criteri d’accesso ai servizi d’infanzia. Faccio un esempio: ad oggi i lavoratori precari che hanno contratti discontinui sono trattati al pari degli stagionali e hanno punteggi inferiori rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. La proposta è equiparare i tempi determinati che hanno avuto contratti per almeno sei mesi nell'anno precedente, ai tempi indeterminati.



Avvio lavori del tratto 2 e 3 del Parco del Mare, con cronoprogramma incalzante per finire entro fine aprile 2022. Non vogliamo più ripetere quello che accaduto, a causa del Covid e del ritardo mondiale nelle forniture, nell’ultimo anno.



Una speciale rielaborazione per la no tax area per tutto il territorio oltre la Statale 16, con esenzione del pagamento dei tributi nella fase di start up a tutte le attività commerciali che definisco ‘di pubblica utilità’: alimentare, edicole, etc.



Un nuovo e organico Piano Casa che metta assieme la riqualificazione dei 400 alloggi Acer in città con un programma di nuove costruzioni di case popolari da individuare non in una parte sola della città, ma distribuito in maniera omogenea in diverse aree, integrate con il tessuto urbano grazie ai servizi essenziali.



Assunzione di 30 nuovi agenti di Polizia locale, con contratto misto tempo indeterminato e determinato, a partire dall’inizio del 2022. Redazione e approvazione del nuovo regolamento comunale per la tutela, la salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico e interventi per l’eliminazione del digital divide in alcune parti del territorio comunale.



LA COALIZIONE Alla firma del documento programmatico partecipano i gruppi e le sigle che hanno lavorato alla formazione della coalizione di Centrosinistra a partire da gennaio 2021.



Partito Democratico

Rimini Coraggiosa

Europa Verde

Italia viva

Azione

+Europa

Volt

Partito Socialista

Rimini Futura

Lista Jamil