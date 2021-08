Pennabilli Calcio, serata amarcord: tutti in posa nuovamente con la maglia bianco celeste

Sport

Pennabilli

| 15:30 - 11 Agosto 2021

Calciatori e dirigenti del Pennabilli oggi..e ieri.



Dopo 26 anni, si sono ritrovati per celebrare il "double", la vittoria del campionato di Terza Categoria Pesaro Urbino e della Coppa Provincia di Pesaro Urbino. Giocatori e dirigenti del Pennabilli Calcio hanno "calpestato" nuovamente l'erba del campo da gioco, indossando la divisa a striscia verticali bianco-celeste, tutti di nuovo in posa come nella foto ricordo di quella straordinaria annata (ma maglia differente: una iconica maglia verde con colletto blu, per non parlare della divisa Admiral del portiere Luigi Partisani). Un momento amarcord seguito da una cena che sarà solo il primo di una serie di appuntamenti..davanti a una tavola.



I CALCIATORI DEL PENNABILLI 1994-95 In alto da sinistra Gianni Colombari (dirigente storico presidente onorario), Franco Baldoni (allenatore), Stefano Flenghi, Luigi Valentini, Stefano Balducci, Valerio Castellani, Claudio Cangini, Edgardo Angelini, Vito Balducci, Marco Cangini, Roberto Brizi, Guido Amantini (presidente), Silvano Lazzari e Quinto Ceci (dirigenti).

Accosciati: Francesco Crociani, Giorgio Rosati, Matteo De Marchi, Sandro Sartini, Andrea Flenghi, Andrea Giannini, Fabrizio Flenghi, Alessandro Colombari, Luigi Partisani. In foto manca Maurizio Angelini.